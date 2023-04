Ford dévoile le nouveau Transit Courier

Le constructeur américain dévoile la toute nouvelle génération de son Ford Transit Courier en Turquie, avec un lancement en diesel et essence d’abord puis les versions électrifiées arriveront en 2024.

Ford vient de dévoiler en Turquie son tout nouveau Ford Transit Courier. Ce dernier sera lancé en diesel et essence dans un premier temps mais la présentation a été axée principalement sur l’électrique. En effet, sur la présentation on y apprend pour les versions thermiques la présence de moteur essence 1.0 litres EcoBoost de 100 ou 125 chevaux et un moteur diesel 1,5 litre Ecoblue de 100 chevaux, et que la commercialisation débutera en été et c’est presque tout si ce n’est disposer des mêmes dimensions intérieures et extérieures avec l’électrique.

Ce nouveau Ford Transit Courier mesure 4,33 mètres de long, un peu plus de 2 mètres de large et 1,83 mètres de haut. Il s’agit donc d’un utilitaire compact mais qui grandit par rapport à l’ancienne génération qui mesurait 4,10 mètres. La fourgonnette gagne ainsi en volume intérieure passant de 2,3 m³ à 2,9 m³ et la longueur au plancher à 1,80 mètre, contre 1,62 m auparavant.

La version électrique E-Transit adoptera quant à elle une face avant distincte, donnant du caractère à cette version facilement identifiable. Le E-Transit adopte un moteur de 100 kW, soit 136 chevaux pour un couple de 290 Nm avec une vitesse limitée à 145 km/h. Ford ne donne pas encore de détails sur la capacité de la batterie et l’autonomie du véhicule, mais le véhicule disposera d’un chargeur 11 kW, permettant une recharge de 10 % à 100 % en un peu moins de 6 heures.

Coté habitacle, le Ford E-Transit se veut confortable avec de l’espace satisfaisant. On notera la présence du volant à double méplat et les deux écrans numériques, l’un pour le tableau de bord, l’autre pour la console centrale, qui hébergera le système Sync 4 de Ford. Le constructeur annonce également un « ensemble complet d’aide à la conduite de série ».