Renault Trucks Algérie : la pièce de rechange à des prix compétitifs  

Dans un contexte favorable à la reprise du marché de la distribution automobile, Renault Trucks Algérie a le plaisir de saisir cette opportunité pour annoncer une nouvelle offre sur une gamme de pièces de rechange consistant en la révision des tarifs appliqués.

A cet effet, Renault Trucks Algérie dévoile sa dernière initiative en matière de prix de pièces de rechange qui reflète l’engagement à maintenir des tarifs à un niveau raisonnable malgré les fluctuations du marché.



Cette démarche prouve un engagement de transparence envers les clients, considérant que leur parc roulant doit être en permanence en bon état de marche grâce à l’utilisation de pièces et composants d’origine, certifiés conformes et garantis.



Avec cette initiative, Renault Trucks Algérie souhaite afficher une nouvelle fois sa volonté de soutenir les clients en favorisant une plus grande facilité d’entretien du parc roulant par un accès plus aisé aux différents composants et pièces.



Cette initiative traduit également le souci d’être toujours proches du marché en lui offrant des prestations de qualité aussi bien en produits que dans l’après-vente, confortant ainsi une volonté de faire des clients la préoccupation majeure sur l’ensemble du réseau de distribution.