Ford dévoile son nouveau Explorer électrique

Le constructeur américain lève le voile sur son tout nouveau véhicule Ford Explorer. Il s’agit d’un tout nouveau SUV électrique qui arbore des ressemblances avec son cousin le Volkswagen ID.4.

Le partenariat signé entre Ford et Volkswagen concerne également des véhicules électriques, puisque le constructeur américain vient de lancer son tout nouveau Ford Explorer qui utilise la plateforme MEB du constructeur allemand. Le nouveau Ford Explorer adopte une longueur de 4,46 mètres, qui le place entre le Puma et le Kuga ainsi que des lignes robustes et un aérodynamisme soigné.

Coté habitacle, le Ford Explorer arbore un intérieur spacieux, grâce à son empattement, et ses courts porte-à-faux. Le volume de coffre est quant à lui réduit, s’affichant à 450 litres et ceci pour loger sous le plancher du coffre, le moteur électrique. Le tableau de bord est dominé par un écran géant, et l’écran tactile mesure 15 pouces et peut s’incliner jusqu’à 30 degré. A noter aussi derrière l’écran se cache un compartiment de rangement permettant de stocker des objets de valeur notamment.

Sous le capot, tous les détails ne sont pas encore dévoilés par Ford, mais on sait déjà que le Ford Explorer est équipé de deux moteurs développant 340 ch et 454 Nm de couple. Outre cette version à transmission intégrale avec deux moteurs, le Ford Explorer sera également proposé avec un seul moteur électrique entraînant les roues arrière avec au choix 170 ou 286 ch.