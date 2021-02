General Motors compte vendre que des voitures électriques à partir 2035

Le géant constructeur américain General Motors voit son futur dans le segment électrique et prévoit l’abandon total des motorisations thermiques d’ici 2035 malgré qu’elles représentent aujourd’hui, la majorité de sa production.

A l’instar de la plupart des constructeurs automobiles, General Motors voit son futur en électrique, et a l’intention de commercialiser en 2035 que des véhicules zéro émissions. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un projet et non d’un engagement comme l’a précisé un porte-parole du constructeur : « nous prenons des mesures pour y parvenir. Cela demandera la collaboration du reste du secteur, des gouvernements et des clients. »

Cette initiative de General Motors n’inclut pas pour l’instant les véhicules imposants comme les camions mais les Pick-Up et les SUV sont concernés. Pour arriver à ce but, General Motors compte investir 27 milliards dollars dans les véhicules électriques et autonomes en cinq années et prévoit notamment le lancement de 30 modèles électriques d’ici 2025. Affaire à suivre.