Honda lance une vaste campagne de rappel de 1,8 millions de véhicules

Le constructeur nippon va procéder à une gigantesque vague de rappel de presque 1,8 millions de véhicules à travers le monde. La majorité de ce rappel concerne les véhicules Honda commercialisés aux Etats-Unis.

Via l’obligation de déclarer tout rappel à la NHTSA l’organisme de sécurité routière américain, on apprend que Honda va procéder à plusieurs vagues de rappels et qui toucherait environ 1,79 millions de véhicules à travers le monde.

Le principal rappel touchera 735 000 Honda Accord et Accord Hybrid pour un problème électrique qui touche le contrôle du châssis et provoque des dysfonctionnements des clignotants, de la caméra embarquée ou des essuie-glaces.

Un autre rappel concernera 430 000 modèles de plusieurs gammes différentes pour un problème de cardans avant en raison d’une corrosion prématurée se circonscrit au marché nord-américain. Enfin, 268 000 Honda CR-V produites entre 2002 et 2006 seront rappelées pour tester et remplacer si besoin le commutateur de lève-vitre qui présente un risque d’incendie.