Hyundai dévoile la i30 N restylée

Le constructeur coréen nous dévoile officiellement le restylage de sa Hyundai i30 N. Cette compacte sportive adopte une allure agressive renforcée, 280 ch de puissance et une boîte double embrayage 8 rapports.

Quelques mois après avoir dévoilé l’i30 restylée, Hyundai nous dévoile aujourd’hui sa version sportive badgée N. Visuellement cette i30 N restylée adopte des optiques avant redessinés, des boucliers plus acérés et des contours de calandre repensés. La compacte reçoit également de nouvelles jantes 19 pouces en alu forgé. L’habitacle quant à lui arbore un nouvel écran plus large au sommet de la console centrale.

Sous le capot, on retrouve un bloc de 4 cylindres développant désormais 280 ch soit un gain de 5 ch supplémentaires. Le couple maximal est quant à lui amélioré de 39 Nm pour s’afficher à 392 Nm. Comme annoncé récemment, la i30 N restylée reçoit de façon inédite sur cette i30 la nouvelle boite automatique double embrayage 8 rapports.

La Hyundai i30 N ne sera toutefois pas commercialisée dans tous les marchés. En effet, certains marchés européens comme la France elle sera interdite vu les restrictions du gouvernement concernant les émissions de CO2.