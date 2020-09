Trois constructeurs chinois arrivent sur le marché belge

Les constructeurs chinois continuent leurs offensives sur les marchés européens, où trois marques différentes annoncent leur arrivée sur le marché belge proposant des SUV « écologiques » à des tarifs abordables.

Le marché belge va accueillir trois nouvelles marques chinoises sur son sol. Il s’agit de BAIC, DFSK et JAC Motors. Les deux premiers proposeront 3 SUV thermique chacun alimentés au CNG tandis que JAC propose pour le moment qu’un seul modèle 100 % électrique.

Dans le détail BAIC va lancer les X35 (SUV compact), X55 (SUV familial) et EX5 (version électrique du X55), tandis que DFSK proposera les Fengon, Glory et Glory PHEV. Cette offensive des constructeurs chinois sur le marché belge semble vouer à la réussite puisqu’ils suivent la tendance du moment à savoir des motorisations « vertes » et des tarifs accessibles.