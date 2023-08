Hyundai dévoile le nouveau Santa Fe

Le constructeur coréen dévoile de nouvelles informations concernant la cinquième génération de son Hyundai Santa Fe. Ce dernier intègre plusieurs technologies modernes et adopte un style robuste.

Après avoir découvert récemment le look de la nouvelle et cinquième génération du Santa Fe, Hyundai vient de publier de nombreuses informations sur ce grand SUV. Ce dernier se distingue par une carrosserie robuste et anguleuse de quoi offrir un espace intérieur maximal. A noter que, le capot haut, et plusieurs éléments du design sont en forme de H qui réinterprètent le logo Hyundai.

Le nouveau Santa Fe adopte également une allure plus costaude, grâce à ses porte-à-faux courts associés aux jantes de 21 pouces. Selon la marque coréenne, ce grand SUV a été conçu en pensant à l’extérieur, comme en témoigne le hayon, qui « crée un intérieur spacieux avec une impression de terrasse à l’arrière lorsqu’il est ouvert ».

L’habitacle quant à lui compte jusqu’à trois rangées de sièges, qui peuvent tous être entièrement rabattus, avec le motif H également présent à l’intérieur notamment au niveau du tableau de bord et des bouches d’aération. En haut de la planche de bord on retrouve un grand écran incurvé, qui se compose d’un tableau de bord et d’un écran tactile pour le système d’infodivertissement (tous deux de 12,3 pouces). Avec une configuration à cinq places, le volume de chargement atteint les 725 litres.

Le nouveau SUV de Hyundai, ne sera pas proposé qu’avec des moteurs hybrides, avec notamment des quatre cylindres 1,6 litre turbocompressés couplés à une boîte de vitesses automatique à six rapports.