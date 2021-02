Hyundai dévoile son SUV futuriste Ioniq 5

Le constructeur coréen suit la tendance des SUV électriques futuristes et dévoile son Hyundai Ioniq 5. Ce dernier adopte un design des plus osés.

Après Tesla et son Model Y, plusieurs constructeurs se lancent dans le segment des grand SUV 100 % électriques au design futuriste. C’est le cas, de Ford avec le Mustang Mach-E, Volkswagen et son ID.4, Skoda avec Enyaq et c’est désormais Hyundai qui propose son modèle avec le tout nouveau concept Ioniq 5.

Le nouveau Ioniq 5, s’inspire largement du concept 45 dévoilé au salon de Francfort 2019. Le SUV coréen adopte un design sans aucune courbe, ressemblant à une compacte épurée, mais adopte de grandes dimensions : 4,635 mètres de long pour 1,89 mètre de large. Il dispose également d’un gigantesque empattement de 3 mètres.

Avec un tel empattement, le Ioniq 5 dispose d’une grande modularité intérieure, et d’un grand espace. La planche de bord accueille deux grands écrans numériques sur une grosse dalle horizontale, et possède une console centrale capable de coulisser en arrière sur 140 mm pour offrir une grande liberté de mouvement à bord. Le volume de coffre quant à lui s’affiche à 531 litres ou 1591 litres une fois la seconde rangée rabattue.

Sous le capot, on retrouve un seul moteur électrique, installé à l’arrière d’une puissance de 170 chevaux et 350 Nm de couple. Il est associé à une batterie d’une capacité de 58 kWh, ou en option 72,6 kWh pour une autonomie située entre 470 et 470 km. Enfin le Hyundai Ioniq 5 débutera sa commercialisation à la fin du premier semestre 2021.