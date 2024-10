Hyundai en Algérie : des modèles adaptés au marché local dès 2025

Le constructeur sud-coréen Hyundai projette de lancer une véritable usine de montage automobile en Algérie, avec des modèles conçus pour répondre aux besoins du marché local. Cette ambition a été confirmée par les dirigeants de Hyundai lors d’une rencontre avec le Président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, en visite au complexe industriel Hyundai en Corée du Sud.

Au cours de cette visite, M. Boughali a pu observer les différentes étapes de fabrication, de la sélection des matières premières au soudage de plus de 6 000 pièces, en passant par les procédés de peinture, d’assemblage et les installations de sécurité. Le programme de visite a également inclus les départements stratégiques, notamment ceux dédiés aux véhicules de nouvelle génération utilisant les technologies hydrogène et électroniques.

Les responsables de Hyundai ont partagé leur vision pour l’usine algérienne, dont l’ouverture est prévue pour 2025, et qui s’intégrera à un réseau de 15 usines mondiales du groupe. Ensemble, ces sites atteignent une capacité de production de 1,5 million de véhicules par an en Corée et 3 millions dans leurs usines internationales.

Interrogés par M. Boughali sur la qualité des véhicules destinés au marché algérien par rapport à ceux commercialisés au Moyen-Orient et en Europe, les dirigeants de Hyundai ont précisé que chaque usine adapte ses spécifications aux normes locales, en fonction des exigences de coût et de qualité. Ils ont assuré que l’usine en Algérie produira des modèles adaptés aux besoins spécifiques du marché algérien dès son entrée en activité.