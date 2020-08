Hyundai Kona : une version N Line bientôt lancée

Le constructeur coréen prépare l’arrivée du restylage de son SUV Hyundai Kona. Pour plus de sportivité la marque lancera une également une version N Line.

A l’occasion du restylage de son SUV annoncé par une campagne de teasing, le constructeur coréen inaugurera l’arrivée d’une version sportive N Line sur le Hyundai Kona. Ce dernier adoptera dans cette version une conception plus aérodynamique avec des prises d’air plus basses et un pare-chocs avant agressif et de petites ailes latérales de refroidissement.

Cette version N Line fera office de porte d’entrée à une éventuelle gamme N. En effet, tout laisse croire que le constructeur lancera une vraie version N radicalisée du Kona. On devrait en savoir davantage à l’occasion du lancement de ce restylage.