Hyundai lance sa marque pour les véhicules à Hydrogène HTWO

Le géant constructeur coréen continue son expansion dans l’automobile en créant désormais une nouvelle entité. Baptisée HTWO, cette marque est dédiée à la mobilité à Hydrogène de Hyundai.

Le groupe Hyundai poursuit son agrandissement et son expansion en multipliant les marques. Après Genesis pour les véhicules haut de gamme, et Ioniq pour les véhicules électriques, le constructeur coréen lance HTWO, une marque spécialement dédiée pour la mobilité à Hydrogène.

Avec cette nouvelle marque, Hyundai différenciera ses véhicules électriques de chez Ionique de ses véhicules qui feront appel à une pile à combustible. Dans le détail, le terme HTWO est tiré du de l’hydrogène verbalisé : H2 devient H TWO (Two en anglais). Le H fait également référence à Hyundai et Humanité.