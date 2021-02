Hyundai met fin aux négociations autours du projet Apple Car

Le constructeur automobile coréen, Hyundai vient d’annoncer qu’il n’est plus en pourparlers avec la marque à la pomme Apple pour un éventuel partenariat visant à fabriquer conjointement un véhicule électrique à conduite autonome.

Comme on le sait, le spécialiste américain des Smartphones travaille sur le développement de son Apple Car. Une future voiture électrique et autonome, et dont Apple prévoit la production en partenariat avec un constructeur automobile pour réduire ses coûts et gagner en temps. Et dans cette optique, le candidat idéal pressenti était Hyundai, dont les rumeurs ne cessaient de grandir ces derniers temps, mais c’est finalement tombé à l’eau pour le constructeur coréen.

En effet, après avoir publié une déclaration disant être en pourparlers avec Apple, Hyundai a vu son action en bourse augmenter de 30 % et les rumeurs annonçaient qu’Apple payera 3,6 milliards de dollars à Hyundai pour sa voiture. Mais finalement Hyundai a retiré son annonce déclarant désormais ne plus être en pourparlers avec Apple ce qui fait chuter le cours de son action de 6 %.

Le constructeur coréen, ne donne pas de raisons pour cette annonce mais on pourrait penser que Hyundai souhaite se concentrer sur le développement de sa propre voiture autonome.