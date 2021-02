Lancia dévoile le restylage de sa citadine Ypsilon

Le constructeur italien dévoile le restylage de sa Lancia Ypsilon, avec désormais une offre mécanique hybride qui sera de la partie mais toujours pas de commercialisation à l’internationale.

Lancia désormais constructeur placé premium au sein de l’alliance Stellantis crée entre les groupes PSA et FCA dévoile le restylage de mi-carrière de sa chic citadine Ypsilon. Cette dernière qui fête ses 10 ans recevra une mécanique hybride, la même proposée sur la Fiat Panda.







Esthétiquement, comme tout restylage, les évolutions sont minimes, avec seulement quelques détails comme la calandre aux accents chromés verticaux redessinés et un contour de calandre plus marqué, en chrome satiné. A noter également des phares arborant un aspect plus moderne avec des feux diurnes LED affinés. L’habitacle de la Lancia Ypsilon, se voit évoluer via l’interface d’info-divertissement dont l’écran 7 pouces est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

La nouveauté la plus importante pour ce restylage se trouve sous le capot puisque l’offre moteur évolue. On retrouve ainsi deux blocs essence : le 1.2 de 68 ch et 102 Nm et le petit 0,9 l suralimenté qui offre 84 ch et 145 Nm. La Lancia Ypsilon reçoit également une motorisation hybride combinant un 3 cylindres 1.0 combiné à un moteur électrique et une batterie lithium-ion pour une puissance de 69 ch et un couple de 92 Nm.

Enfin, la Lancia Ypsilon, sera toujours commercialisée que pour le marché italien