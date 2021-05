Importation de véhicules en Algérie : Ammar Belhimer s’est exprimé

Ammar Belhimer porte-parole du gouvernement algérien s’est exprimé ce dimanche 23 mai 2021 et dans ses sujets abordés, il a donné quelques détails concernant l’activité d’importation de voitures en Algérie.

Le Ministre algérien des Communications et porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, a accordé un entretien au site spécialisé Sahm Média, ou il a abordé plusieurs sujets notamment celui qui comporte plusieurs rebondissements depuis des mois, à savoir l’importation de voitures en Algérie.

En abordant le sujet, le porte-parole a reconnu que l’importation et la fabrication de véhicules en Algérie n’ait pas fonctionné comme prévu et a pointé du doigt les gouvernements précédents qui selon lui sont la cause de la situation actuelle concernant ce dossier. Il détient pour responsables « certains hommes d’affaires » qui ont selon lui contrôlé et pris sous leur emprise le dossier de l’importation automobile.

Dans une démarche optimiste, Ammar Belhimer a déclaré que le gouvernement actuel essaie, tant bien que mal de résoudre les difficultés relatives à ce dossier complexe. Dans un premier temps, l’état facilitera et allégera les exigences pour les concessionnaires automobiles en Algérie.