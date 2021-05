Cupra Born : levée de voile le 25 mai prochain

En attendant sa levée de voile officielle le 25 mai prochain, la marque sportive du groupe Seat dévoile quelques détails notamment sur son style branché de sa future Cupra Born.

Cupra lancera ce mardi 25 mai 2021, son premier modèle 100 % électrique qui portera le nom de Born. Ce dernier est directement inspiré de la Volkswagen ID.3, mais adoptera toutefois un look bien plus branché avec la liberté dans le traitement des feux et optiques. Les dimensions devraient être identiques que celles de sa cousine allemande, ainsi que sur les formes et l’allure.

En effet, sur les images publiées par Cupra on retrouve à l’avant de ce Bord des plus acérés reliés par une ouverture horizontale qui fait office de pseudo-calandre et accueille le lettrage CUPRA qui souligne le logo en bout de capot. Les flancs se distingue quant à eux comparé à la Volkswagen ID.3 par : des bas de caisse contrastés pour une allure plus sportive et le montant de custode qui semble « guilloché » avec un motif repris du logo de la marque.

L’habitacle également adoptera la même ergonomie que la Volkswagen ID.3 mais avec évidemment un style typiquement Cupra, avec notamment des accents cuivrés ainsi que des surfaces texturées sur la planche de bord avec un motif en V du logo qui apportera du relief. Rendez-vous le 25 mai prochain pour découvrir davantage de caractéristiques.