Importation de véhicules: le nouveau cahier des charges avant fin janvier 2022

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a annoncé, mercredi soir, la création d’une commission chargée de l’élaboration d’un nouveau cahier des charges relatif à l’importation de véhicules avant fin janvier prochain, affirmant que les agréments seront remis rapidement aux concessionnaires concernés.

Invité de la télévision publique, M. Zeghdar a indiqué que son département a mis sur pied une commission chargée de l’élaboration d’un nouveau cahier des charges relatif à l’importation de véhicules, suite aux instructions données par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier conseil des ministres, concernant les amendements immédiats à apporter dans le cahier des charges pour l’importation des véhicules.

M.Zeghdar a affirmé que le nouveau cahier des charges fixe les conditions d’importation et de distribution des véhicules « en fonction de chaque catégorie », contrairement à ce que prévoyait le texte précédent. Pour le ministre, la procédure seta simplifiée et les obstacles seront levés.

Le ministre de l’Industrie a souligné que les concessionnaires sont appelés à ouvrir des filiales au niveau des wilayas du pays en vue d’assurer aux clients les services nécessaires, car il est inconcevable, a-t-il dit, que « le citoyen achète un véhicule à Ouargla et vienne ensuite à Alger pour acquérir les pièces détachées ».

Il a rappelé que son secteur tend à développer une industrie automobile « effective » et « efficiente » en Algérie, faisant état de contacts avec des sociétés mondiales qui désirent investir en Algérie. Il s’agit de constructeurs asiatiques et européens de renommée mondiale avec lesquels des consultations ont été engagées pour parvenir à un accord au titre du partenariat gagnant-gagnant, a-t-il expliqué.

« Nous ne voulons pas réaliser des usines de gonflage de pneus mais une véritable industrie comme l’a affirmé le président de la république », a soutenu le ministre, soulignant que l’Algérie aspirait à construire des véhicules électriques et hybrides à l’instar de se qui se fait dans d’autres pays dans le cadre de la transition énergétique.

L’Algérie est membre d’organisations internationales qui œuvrent pour la préservation de l’environnement, d’où la nécessité de disposer de voitures répondant aux exigences environnementales, a indiqué M. Zeghdar.

Concernant les prix des nouveaux véhicules, le ministre a précisé qu' »ils seront déterminés en coordination avec les services des ministères du Commerce, de l’Energie et des mines et des Finances et des Douanes, en tenant compte de la marge bénéficiaire ». (APS)