Groupe IVAL : Iveco Daily 18 M3 disponible en livraison immédiate

Le groupe IVAL annonce la disponibilité immédiate du fourgon Daily dans sa déclinaison 18 M3, un modèle assemblé en Algérie à Ouled Hadadj, dans la wilaya de Boumerdes.

La gamme de fourgon Daily de la marque Iveco proposée aux professionnels Algériens s’élargit avec l’arrivée de la déclinaison 18 M3, un modèle assemblé en Algérie par le Groupe Ival. Très convoité sur le marché de l’utilitaire, le modèle phare de la marque Italienne est désormais disponible en livraison immédiate au prix de 7 590 000 Dinars HT.

Conçu afin d’offrir les meilleures performances et confort aux utilisateurs, Iveco Daily arrive avec de nouvelles technologies de fonctionnement et d’aide à la conduite, permettant d’assurer un fonctionnement optimal en toute sécurité et dans un confort accru.

Doté d’un moteur de cycle diesel 4 temps de 2.9 L (146 ch), cette configuration imposante et plaisante dispose d’une panoplie d’assortiments, d’options et d’arrangements conférant à cet utilitaire productivité et sécurité à l’usage. Comme l’ensemble des modèles de la gamme Iveco, le Daily 18 M3 est lui aussi performant, puissant offrant une faible consommation de carburant.

Le Groupe Ival annonce en direction des entreprises et professions libérales, souhaitant acquérir ce véhicule, qu’ils peuvent également bénéficier d’une offre attractive en matière de financement leasing, formalisée par des loyers avantageux, et disponibles à travers le réseau Iveco au niveau national.