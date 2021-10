Importation de voitures en Algérie : 24 dossiers refusés sur les 62 candidatures

Le comité technique chargé par le ministère de l’industrie d’étudier les dossiers d’importation de voitures en Algérie déposés par les concessionnaires automobiles vient de donner sa réponse à quatre dossiers en début de semaine.

Comme on le sait, depuis l’apparition au Journal Officiel le 9 mai dernier du nouveau cahier des charges relatif à l’activité de l’importation des voitures en Algérie, le comité technique de traitement des candidatures a été recomposé, après que plusieurs concessionnaires ont déposé leurs dossiers de demande d’agrément.

Le comité technique a ainsi communiqué dimanche dernier quatre nouvelles (4) réponses négatives portant le nombre de refus à 24 demandes sur les 62 déposées au sein du ministère de l’Industrie.

Toutefois, les quatre demandes rejetées concerneraient l’importation d’engins et de motos, et non les voitures utilitaires et touristiques. C’est ce que rapporte le site spécialisé Sayarat Live. Le comité technique a ainsi rejeté ces quatre demandes pour non-conformité avec l’article 12 du décret exécutif numéro 20-227.