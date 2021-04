Importation des véhicules neufs : affectation d’un quota de 15% aux voitures électriques

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a présidé, dimanche, le conseil des ministres, a mis en avant la nécessité d’adopter une approche alliant simplification et efficacité en matière d’importation par les concessionnaires des véhicules neufs et d’œuvrer à la lutte contre la fraude et l’escroquerie dans les conditions fixant l’exercice de cette activité.