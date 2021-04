Audi dévoile le Q4 E-Tron (Sportback)

Le constructeur aux anneaux lève officiellement le voile sur son Audi Q4 E-Tron. Un nouveau modèle se déclinant dictement en trois versions : 35, 40 et 50 Quattro et qui adopte des similitudes techniques avec la Volkswagen ID.4.

Audi élargit sa gamme de véhicules électriques en dévoilant le modèle le plus abordable de son catalogue. Il s’agit des Q4 E-Tron et Q4 E-Tron Sportback, qui sont basées sur la plateforme MEB de la Volkswagen ID.4. Comme mentionné, ce nouveau modèle sera proposé en deux types de carrosserie : SUV traditionnel et Sportback avec ses airs de coupé. Le Q4 E-Tron mesure 4,59 m de long se positionnant en toute logique entre le Q3 et le Q5.

Ces deux versions adoptent un look ressemblant aux versions conceptuelles de 2019 et 2020 avec une silhouette haute, plutôt étroite ainsi qu’une imposante calandre. La signature lumineuse est quant à elle très élaborée à l’avant et à l’arrière avec des en option des diodes matricielles, ou vous pourrez alors choisir 4 signatures différentes via le système MMI.

Coté habitacle, le Q4 E-Tron qui s’est déjà montré se veut donc plutôt classique, à l’instar des autres modèles du constructeur qu’ils soient électriques ou non. Le volant quant à lui est redessiné adoptant désormais des surfaces tactiles pour le contrôle des fonctions. On retrouve également un tableau de bord numérique de 10,25 pouces et un écran MMI de 10,1 pouces ou 11,6 pouces en option. Grâce à la compacité de son bloc moteur, le SUV le véhicule offre plus d’espace à l’intérieur avec un volume de coffre de 520 à 1490 l (535 à 1460 l pour le Sportback).

A son lancement, le Q4 E-Tron sera disponible avec trois versions de puissance : les 35 E-Tron, 40 E-Tron et 50 E-Tron Quattro. La première version offre 170 ch et se contente d’une batterie de 52 kWh procurant au véhicule une autonome de 341 km (Sportback : 349 km). La version 40 E-Tron offre 204 ch et reçoit une batterie de 77 kWh procurant une autonomie de 520 km et enfin la version 50 E-Tron Quattro offre 299 ch de puissance via un moteur électrique supplémentaire et dispose de la même batterie que la version 40 E-Tron.

La commercialisation du Audi Q4 E-Tron se fera à la fin du mois d’Avril avec un tarif débutant à 41 900 euros.