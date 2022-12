Industrie automobile en Algérie : les constructeurs Japonais en approche

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a reçu, dimanche à Alger, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères japonais, Kenji Yamada, avec lequel il a évoqué l’état des relations économiques bilatérales et les voies et moyens de leur développement dans le cadre des relations économiques basées sur l’investissement et le partenariat selon le principe gagnant-gagnant.