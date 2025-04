Industrie automobile : Great Wall Motors entame les travaux de son usine en Algérie

Le constructeur chinois Great Wall Motors (GWM) a officiellement lancé la construction de son usine à Aïn Defla, en partenariat avec le groupe algérien Cevital. Ce projet stratégique s’inscrit dans la politique de diversification économique de l’Algérie et vise à renforcer le secteur automobile local.

L’usine produira des véhicules hybrides, des SUV, et des pick-up, tout en intégrant des fournisseurs locaux pour réduire la dépendance aux importations. Elle comprendra aussi un centre de R&D et un centre de certification, contribuant à la création d’emplois et à l’augmentation du taux d’intégration industrielle.

Ce partenariat avec Cevital souligne l’engagement commun pour un développement technologique et écologique durable. Great Wall Motors, via ses marques comme Haval, Tank et Poer, vise ainsi à renforcer sa présence en Afrique, tout en stimulant l’industrie automobile algérienne.