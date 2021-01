Industrie automobile : Ouyahia et Sellal condamnés en appel à 15 et 12 ans de prison

La Cour d’Alger a condamné en appel jeudi les anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, à des peines respectives de 15 et 12 ans de prison ferme pour les deux affaires de montage automobile et de financement occulte de la campagne électorale pour un 5e mandat présidentiel d’Abdelaziz Bouteflika.