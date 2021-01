Hyundai présente le Tucson N Line

Dans la foulée du lancement de la nouvelle génération du Hyundai Tucson, le constructeur coréen dévoile sa version N Line. Cette version apporte plus de dynamisme au SUV compact.

Hyundai a dévoilé récemment la toute nouvelle et quatrième génération de son SUV Compact Tucson. Une nouvelle version modernisée et qui devrait conforter le Tucson comme modèle star de Hyundai sur le marché en européen. En attendant, l’éventuelle version sportive N, le constructeur dévoile la version N Line pour diversifier son offre sur son SUV.

Au-delà de son design déjà clivant, la version N Line apporte au SUV de quatrième génération plus de dynamisme avec une inspiration de compétition. On retrouve ainsi un bouclier avant plus échancré avec une partie inférieure argentée. Les optiques adoptent un encadrement qui les rendent plus agressives tandis que les le pare-chocs arrière bénéficie d’un diffuseur argenté plus sportif. Le Tucson N Line adopte également des rétroviseurs avec une teinte Phantom Black, des doubles sorties d’échappements et des jantes spécifiques de 19 pouces et enveloppées dans des passages de roue en couleur carrosserie.





L’habitacle n’est pas en reste, puisqu’on retrouve des sièges sport N au revêtement en daim et en cuir noir avec surpiqûres rouges que l’on retrouve sur les portes et accoudoirs. D’autres éléments sont également sont estampillés N, comme le volant, le levier de boîte de vitesses. Un pédalier métallique, et un ciel de pavillon noir sont également de la partie. Sous le capot du Hyundai Tucson N Line, sera proposé avec le bloc 1.6 T-GDI dans sa version classique de 150 ch ainsi qu’avec les versions électrifiées Mild Hybrid 48 V (150 ou 180 ch), Hybrid (230 ch) ou Plug-in Hybrid (265 ch).





« Avec la toute nouvelle Hyundai TUCSON N Line, nous élevons notre populaire niveau de finition sportive à la dernière génération de notre best-seller européen. Notre toute nouvelle gamme Tucson N Line présente un style exclusif de performance et une gamme de groupes motopropulseurs de pointe avec des solutions électrifiées, pour offrir encore plus de choix aux clients de Hyundai ». A ainsi déclaré Andreas Christoph Hofmann, vice-président du marketing et des produits chez Hyundai Motor Europe.