Intempéries : trafic difficile à Sétif à cause de la neige

Le trafic automobile au cours des premières heures de lundi a été « quelque peu difficile » sur certaines routes de la région nord de la wilaya à cause des chutes de neige, a-t-on appris auprès des services de la Gendarmerie nationale.

Il s’agit notamment de la RN 75 entre Sétif et Bejaia via les communes d’Ain Roua, Maoklane, Talaifacene et Bouandas, ont indiqué à l’APS les responsables de la cellule de communication du groupement territorial de la Gendarmerie.

La circulation automobile sur les axes aux virages dangereux de ces localités à relief accidenté, a enregistré « un trafic quelque peu difficile » qui exige de la vigilance de la part des conducteurs, a indiqué la même source.

Sur les autres routes, y compris celle menant à Djebel Megres dans la commune d’Ain Arnat (Nord de Sétif), le trafic est demeuré normal, a précisé la même source.

La plupart des régions de la wilaya notamment les localités de plus de 900 mètres d’altitude dont les montagnes de Megres, Babor et Takerkart ont enregistré durant les premières heures de ce lundi des chutes de neige de 10 à 15 cm d’épaisseur, selon les services de météorologie de l’aéroport 8 mai 1945.

Les services de la Gendarmerie nationale ont lancé des appels à la vigilance et à éviter de recourir à la vitesse eu égard aux conditions météorologiques que connait la région.