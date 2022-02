Formule 1 : le prochain Grand Prix de Russie annulé

Le grand prix de Russie prévu pour le 25 septembre prochain au calendrier de la Formule 1 est officiellement annulé en raison du conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine.

Face aux circonstances actuelles de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Fédération internationale de l’automobile ainsi que 10 équipes de Formule 1 se sont entretenus pour annuler le grand prix de Russie prévu au calendrier de la F1 le 25 septembre prochain.

« Jeudi soir, la Formule 1, la FIA et les équipes ont discuté de la position de notre sport, et la conclusion est, tenant compte de l’avis de toutes les parties prenantes, qu’il est impossible d’organiser le Grand Prix de Russie dans les circonstances actuelles », à ainsi déclaré le promoteur de la discipline Formula One, dans un communiqué.

Lors de cette réunion le nom de la Turquie est sorti comme favori pour remplacer cette 17 éme manche du championnat mais pour l’heure aucune décision n’a été prise.