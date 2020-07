Jaguar Land Rover: Jusqu’à 20% de remise sur les réparations

Le représentant de Jaguar Land Rover en Algérie, la Eurl DMAA dévoile en direction de ses clients Algériens ses offres d’été, elles arrivent dans une conjoncture particulière, dominée par la crise sanitaire.

La Eurl DMAA sise à Oued Smar, dans la banlieue Est d’Alger vient de décliner une batterie d’offres promotionnelles en direction des clients désireux d’opérer une opération de maintenance et de réparation sur les modèles Jaguar Land Rover.



En effet et suite à l’immobilisation des véhicules durant cette longue période de confinement et avec l’arrivée de l’été, Jaguar Land Rover Oued Smar fait profiter ses clients d’une offre complète à savoir:



– 24 Points de contrôles et Vérification de circuits de climatisation et Gaz Offerts.

– Jusqu’à 20% de remise sur les réparations, selon l’Age du véhicule.

– Jusqu’à 20% de remise avec montage offert à l’achat de pneumatique.

– Nettoyage et désinfection de circuit de climatisation habitacle à 5 900 DZD.

– Forfait gaz climatisation à partir de 6 800 DZD.



La Eurl DMAA fait savoir que cette offre promotionnelle prendra effet à partir du 15 juillet et durera jusqu’au 15 Août 2020.