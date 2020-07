Ford dévoile le nouveau Bronco

Comme attendu depuis plusieurs mois le constructeur américain nous dévoile le grand retour du Ford Bronco soit 24 ans après la dernière génération. Ce nouveau SUV tout-terrain ira directement concurrencer le Jeep Wrangler.

La marque à l’ovale bleue lève officiellement le voile sur le grand retour du Ford Bronco. 24 ans après le lancement de la dernière génération, le constructeur américain relance son SUV pour une sixième génération dévoilée aux Etats-Unis et qui adopte de vrais atouts pour séduire sa clientèle.

Le nouveau Ford Bronco adopte un design néo rétro très à la mode au pays de l’oncle Sam, et adopte une carrosserie spéciale se distinguant par des portes sans montants peuvent être intégralement retirées et stockées dans des housses spéciales. Le SUV américain est également équipe d’une barre stabilisatrice à commande hydraulique, et en option des suspensions spécifiques Bilstein ou encore des pneumatiques de 35 pouces pour les clients qui souhaitent privilégier le hors bitume.

Ce SUV est digne d’un 4×4 vu ses caractéristiques, il adopte en effet une garde au sol de 29,4 cm, un angle ventral de 29°, un angle de fuite de 37,2° et un passage de gué pouvant aller jusqu’à 85 cm de hauteur. Le nouveau Ford Bronco est érigé sur un châssis échelle en acier, est doté de suspensions indépendantes à l’avant et d’un essieu rigide à ressorts hélicoïdaux à l’arrière.

Ford propose sous le capot du nouveau bronco deux blocs à savoir un Ecoboost 2.3 de 270 ch associé à une inédite boîte manuelle à sept rapports, et un V6 2.7 de 310 ch qui peut pour sa part être relié à la boite automatique de Ford à dix rapports. Enfin ce nouveau Ford Bronco devrait être exclusivement réservé au marché nord-américain.