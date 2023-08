Jaguar Land Rover lancer un Defender à petit gabarit

Le groupe britannique Jaguar Land Rover (JLR) travaille actuellement sur une version du Defender avec un gabarit inférieur. Selon les rumeurs, ce nouveau SUV s’appellera Defender Sport, et reposera sur la plateforme EMA construite récemment par le groupe JLR.

Le groupe constructeur automobile Jaguar Land Rover, est en train de développer un nouveau tout-terrain compact basé sur la nouvelle plateforme EMA. Ce futur véhicule pourrait s’appeler Defender Sport, une nouveauté confirmée par le PDG du groupe lui-même Adrian Mardell.

Le « baby Defender » comme l’appelle déjà certains, sera selon le média Autocar, un peu plus petit que le Defender 110. Malgré son petit gabarit, il héritera de toutes les innovations et savoir-faire Land Rover en matière de 4×4 ainsi que de 5 portes pour plus de praticité. Enfin, ce futur Baby Defender est attendu, pour la fin 2027.