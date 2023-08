Automobile Algérie : la marque chinoise Geely bientôt installée

Le marché automobile algérien s’apprête à accueillir une nouvelle marque de voitures. Il s’agit de Geely, qui dispose d’une gamme de véhicules modernes, et abordables.

Le gouvernement algérien, a accordé une autorisation d’importation pour le constructeur chinois Geely, qui est présent dans le marché automobile mondial comme un important acteur. La marque fondée en 1986, s’est faite une réputation mondiale avec des véhicules solides abordables, et en faisant l’acquisition de grandes marques mondiales, comme Volvo, Lotus, Proton et Lynk & Co.

Avec sa présence dans plus de 28 wilayas à travers le pays, Geely établit ainsi un réseau de distribution solide sur le marché algérien. La première vague de véhicules importés, devrait comporter plusieurs modèles, qui disposent d’un desing moderne et élégant visant à répondre à des besoins variés.

Geely devrait proposer sur le territoire national, des véhicules solides attractifs avec des prix « abordables », et une garantie prolongée, avec comme objectif de gagner la confiance des clients, et accentuer la concurrence sur le marché automobile algérien et potentiellement entrainer la baisse des prix des véhicules.