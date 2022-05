Jaguar Land Rover Oued Smar: voici les nouvelles offres promotionnelles après-vente

Le représentant Algérien des marques Jaguar Land Rover annonce de nouvelles offres promotionnelles après-vente, valable pendant tout l’été.

Jaguar Land Rover Oued Smar lance plusieurs offres promotionnelles après-vente cet été au profit de ses clients, ces derniers profiteront de remises allant jusqu’à :



– 20% à l’achat de pneumatiques & une casquette Pirelli OFFERTE

– Jusqu’à 20% sur les réparations, selon l’âge du véhicule.

– 24 Points de contrôles et la vérification de circuit de climatisation et Gaz OFFERTS.

– Nettoyage et désinfection du circuit de climatisation habitacle à seulement 5 900 DZD.

– Forfait gaz climatisation à partir de 6 800 DZD.