Automobile Algérie : l’ambassadeur sud-coréen visitera l’usine de Batna pour la relance

L’ambassadeur sud-coréen, Kim Chung-hoon, effectuera une visite avec une délégation conjointe de haut niveau, au sein de la nouvelle usine d’assemblage automobile de Batna s’inscrivant dans le cadre de la relance de l’industrie automobile en Algérie.

Dans le but de relancer l’industrie automobile en Algérie, un projet sud-coréen est mis en œuvre pour faire de l’usine de Batna, un véritable site de production automobile. Dans cet optique, l’ambassadeur sud-coréen Kim Chung-hoon, va conduire une visite avec une délégation conjointe de haut niveau.

Cette usine est équipée des derniers équipements de fabrication, pris en charge par la technologie « robot », la classant au cinquième rang mondial. Cette visite se fera également avec la participation du ministère algérien de l’industrie.

Le but est d’assurer un niveau de préparation à la fabrication de l’usine, et surtout garantir l’étendue de la conformité au projet de mise en place d’une véritable vraie industrie automobile en Algérie, avec un taux d’intégration plus élevé. Cette visite s’inscrit également dans le cadre de la nouvelle loi sur l’investissement et des privilèges qu’elle offre aux partenaires étrangers pour investir dans divers domaines.