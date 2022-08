Jeep annonce le rappel de 30 000 Grand Cherokee

Le constructeur américain annonce le rappel de près de 30 000 Jeep Grand Cherokee et ceci pour un risque de panne majeure sur les versions diesel de ce grand SUV.

Le Jeep Grand Cherokee fera l’objet d’un important rappel aux Etats-Unis, et concerne les versions équipées du V6 3.0 diesel. Le problème a été détecté à la pompe à carburant haute pression. Cette dernière selon les autorités américaines, aurait une durée de vie anormalement basse.

Environ, 29 279 Grand Cherokee sont concernés par ce problème, avec une défaillance annoncée de plus en plus fréquente, et de pertes de puissance. Le constructeur contactera les propriétaires de ces véhicules, dont les concernés sont ceux produits entre le 19 décembre 2013 et le 13 octobre 2019, afin d’inspecter cette pompe et, si nécessaire, de la remplacer.

A noter aussi, que ce rappel s’applique également au pick-up RAM 1500, équipé de la même pompe haute pression produits entre le 12 juin 2013 et le 13 décembre 2019.