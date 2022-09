Tunisie : Toyota et Mitsubishi vont investir massivement dans le secteur automobile

Les deux géants groupes japonais Toyota et Mitsubishi ont manifesté leur intérêt d’investir dans le Maghreb et choisi la Tunisie comme pays du Maghreb pour leurs investissements dans les domaines de la santé, de l’industrie pharmaceutique et automobile.

Les deux directeurs généraux de Toyota et Mtisubishi ont été reçus cette semaine par la première ministre tunisienne Naila Bouden. Cette rencontre a été relayée via un communiqué de la présidence qui précise que plusieurs points ont été abordés.

Dans le détail, les dirigeants des deux grandes marques nippons ont, exposé un certain nombre de plans, d’activités et de programmes à mettre en place à court et long terme. Selon le quotidien algérien Echourouk, les deux dirigeants ont même vanté le climat d’investissement en Tunisie.

Toyota et Misubishi comptent ainsi investir massivement en Tunisie, dans les domaines de la santé, industrie pharmaceutique et industrie automobile.