Kia dévoile la nouvelle berline K8

Le constructeur coréen lance sa toute nouvelle Kia K8, il s’agit d’une nouvelle berline adoptant le nouveau langage stylistique de la marque baptisé « Opposites United » marqué notamment par une calandre sans cadre au motif diamant.

Kia lance la K8, une longue berline destinée au marché coréen. Cette dernière est la première à adopter le nouveau design « Opposites United », qui sera le nouveau code stylistique de la marque. Longue de 5 mètres, la berline adopte un nouveau logo et une calandre toujours adepte du « Tiger Noise », mais revisitée. L’arrière quant à lui adopte un hayon, tandis que l’habitacle se veut luxueux et classique porté par eux écrans de 12 pouces.





Sous le capot de la berline on retrouve des motorisations essence et LPG. On retrouve le bloc 3.5 l GDI essence Smartstream développant 300 ch tandis que sa variante LPG est limitée à 240 ch. On retrouve également le bloc 4-cylindres, le 2.5 l GDI délivre 198 ch délivrant 198 ch. Ces moteurs sont à chaque fois associés à une boîte automatique à 8 rapports. Par la suite, la berline sera proposée aussi avec un 1.6 l turbo T-GDI.





Enfin, la berline Kia K8 sera dévoilée en Corée du Sud dans un premier temps puis arrivera sur d’autres marchés.