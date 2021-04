GMC dévoile le Hummer EV en version SUV

Après le lancement de la version pick-up, le constructeur américain GMC étend le retour du Hummer EV, avec le lancement de la variante SUV électrique. Ce dernier se veut un peu plus court mais impressionne toujours autant.

Comme on le sait, le mythique Hummer a fait son grand retour en octobre dernier via une version Pick-up électrique. Six mois après ce lancement, le constructeur américain nous dévoile également la déclinaison SUV de ce gros véhicule. Toujours 100 % électrique, cette variante dispose d’une longueur diminuée pour le rendre plus agile.

Le Hummer EV dans sa version SUV mesure en effet 51 cm de moins que le Pick-up, et dispose également d’un empattement plus court de 22,86 cm. Cette diminution procure selon GMC un avantage considérable en termes de maniabilité sur et hors route. Malgré un empattement inférieur, l’espace de l’habitacle ne devrait pas changer avec un coffre offrant toujours jusqu’à 2316 l avec les sièges rabattus.

Toutefois, avec un empattement réduit, les cellules de batteries disposent de moins de place qui veut dire que la puissance sera également diminuée. En effet, la puissance cumulée de ce SUV est affichée à 842 ch contre 1000 ch pour la version pick-up. L’autonomie devrait rester à 483 km.