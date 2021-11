Kia dévoile son nouveau concept EV9

Le constructeur coréen lève le voile sur son nouveau concept électrique Kia EV9. Il s’agit d’un crossover au design original, se distinguant par 3 rangées de sièges et sa capacité de recharge ultrarapide.

Kia dévoile au salon de Los Angeles (Etats-Unis), son tout nouveau concept électrique EV9. Il s’agit d’un grand crossover adoptant 3 rangées de sièges, et un design original aux formes géométriques. Ce véhicule mesure 4,93 mètres de long, 2,055 mètres de large pour une hauteur de 1,790 mètre. L’empattement est de 3,1 mètres procurant une habitabilité importante pour ce véhicule destiné au marché américain.

Esthétiquement, le Kia EV9 adopte, la célèbre calandre « Tiger nose » du constructeur mais sous format digital baptisée Digital Tiger Face. Elle adopte la couleur de la carrosserie et court sur toute la largeur du véhicule, avec une signature lumineuse surlignant l’ensemble. Les phares quant à eux prennent la forme de petits carrés alignés verticalement sur plusieurs lignes. A noter la présence de jantes de 22 pouces au design triangulaire contrasté de noir.

L’habitacle du concept se distingue d’abord par son accès aisé avec des portes à ouverture antagoniste et l’absence de pilier central, et son ambiance lumineuse et zen. On retrouve un écran de 27 pouces « suspendu » à une arche creuse qui intègre le volant adoptant des commandes tactiles à retour haptique. A noter également la présence de différents modes d’utilisation, pour la conduite et même quand le véhicule est à l’arrêt.

A l’instar du Kia EV6, le Kia EV9 Concept est équipée d’une architecture 800 V. Cette dernière autorise une recharge à très haute capacité pouvant atteindre 350 kW. Avec cette capacité, le crossover peut passer de 10 à 80 % de recharge en 20 à 30 minutes. L’autonomie est quant à elle affichée à 480 km.