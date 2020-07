Kia lance sa plateforme « Live Stream Showroom »

Le constructeur coréen annonce le lancement au Moyen-Orient de son « Live Stream Showroom ». Ce dernier est une sorte de succursale virtuelle permettant à ses clients de découvrir à distance la gamme de véhicules Kia.

Dans son nouveau plan stratégique baptisé « Plan S », le constructeur coréen avait annoncé de l’innovation notamment dans la vente de ses véhicules. Dans cette optique, Kia annonce le lancement d’un nouveau service qui va ravir beaucoup de clients surtout en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus.

En effet, Kia vient de lancer une nouvelle plateforme sur internet baptisée « Live Stream Showroom ». Comme son nom l’indique, ce service est un showroom virtuel permettant aux clients de visualiser par vidéo, les showrooms de certains concessionnaires. Via une session individuelle, le client pourra découvrir les véhicules de la gamme, leur fonctionnalité, des démonstrations sur demande et enfin poser des questions aux vendeurs.

Le but de cette nouvelle plateforme est de garantir aux clients une expérience numérique unique, transporte et identique à une visite physique. « Cette plateforme montre notre engagement continu à adapter le parcours d’achat de voitures aux demandes de nos clients. » précise Artur Martins, vice-président principal et chef de la division de l’expérience client mondiale chez Kia.

Enfin, cette plateforme sera d’abord introduite et déployée au Moyen-Orient puis une généralisation vers d’autres marchés mondiaux.