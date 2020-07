Le losange va fournir tout un village en Renault Zoe

Le constructeur français va opérer un coup marketing assez incroyable en fournissant tout un village français en Renault Zoe et ce pendant trois années.

Le losange va opérer un coup de publicité grandeur nature assez original et ceci, dans le but de faire la promotion de sa voiture électrique Renault Zoe, et surtout prouver que le segment électrique et l’électromobilité est accessibles à tout le monde même dans les zones rurales.

Renault va ainsi fournir tout un village à savoir Appy en Ariège en France pendant trois ans de citadines électriques Zoe. Et pour les rendre plus pratiques, le losange va également installer gratuitement une Wallbox de recharge au domicile de chaque foyer qui recevra cette Zoe.

Appy est un minuscule village de 25 habitants seulement ce qui est une vraie expérience de laboratoire à ciel ouvert pour Renault. Le but de cette campagne de communication est évidemment d’annoncer que si un petit village éloigné de la France peut rouler en électrique sans contrainte, tout le monde pourrait le faire.