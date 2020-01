Kia Optima : la version break imaginée

Après la levée de voile au mois de novembre 2019, de la nouvelle génération de la grande berline Kia K5 plus connue sous l’appellation Optima sur notre marché, le célèbre graphiste russe Kolesa nous dévoile sa vision de la version break de ce modèle porte-étendard du constructeur coréen.

Le travail du graphiste est basé en toute logique sur la berline nouvelle génération en lui greffant en plus des barres de toit, une grande lunette arrière équipée de son petit essuie-glace et des montants plus épais près de l’ouverture du hayon. Le résultat final est séduisant de quoi donner peut être des idées au constructeur coréen.