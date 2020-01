Groupe Renault : baisse des ventes de 3,4 % en 2019

Le groupe constructeur français Renault vient de publier ses résultats de l’année 2019. Le losange affiche un recul de ses ventes de 3,4 % pour s’afficher à 3,8 millions d’exemplaires vendus.

Lors d’une soirée spécialisée organisée, le groupe Renault a publié ses résultats de ventes de l’année 2019. Le groupe français affiche ainsi une baisse globale de 3,4 % pour 3 753 723 exemplaires vendus. Malgré la baisse Renault et ses marques ont écoulé 300 000 véhicules de plus que le groupe PSA qui a chuté de 10 %.

Comme on l’avait écrit sur les bilans trimestriels, c’est les deux marques low-cost Dacia et Lada qui ont limité les dégats. En effet, ces dernières ont augmenté respectivement de 5,1 % et 3,6 %. Le losange quant à lui affiche une baisse de 6,9 % représentant 2 357 093 véhicules vendus.