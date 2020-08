Kia présente le nouveau Sedona pouvant accueillir 11 passagers

Le constructeur coréen nous dévoile la nouvelle génération du Kia Sedona. Ce dernier est un minivan pouvant accueillir jusqu’à 11 sièges et est commercialisé qu’en Asie et aux Etats-Unis.

Pour les grandes familles, le constructeur coréen nous dévoile la nouvelle et quatrième génération de son minivan Kia Sedona. Il est décrit par la marque comme un « Grand Utility Vehicle ». Ce nouveau minivan surélevé mesure plus de 5 mètres de long pour un empattement dépassant les 3 mètres.

Forcément qui dit grand empattement dit grande capacité à l’habitacle. En effet, le nouveau Sedona accueille de série trois rangées de sièges et une quatrième en option de quoi embarquer donc jusqu’à 11 passagers. L’habitacle se dote également de deux grands écrans mesurant 12,3 pouces chacun.

Sous le capot, ce grand van sera proposé avec trois blocs à savoir deux V6 de 290 et 268 chevaux et un 4 cylindres diesel de 200 chevaux tous associés à une boite de vitesse à huit rapports. Enfin, le Sedona ne sera commercialisé qu’aux Etats-Unis et en Asie.