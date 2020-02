Kia tease l’arrivée du nouveau Sorento

Le constructeur coréen annonce via un premier teaser l’arrivée de la nouvelle et quatrième génération du SUV Kia Sorento. Ce dernier sera dévoilé à l’occasion du salon automobile de Genève ce début mars. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Kia prépare le lancement de la quatrième et nouvelle génération son SUV Sorento. Cette nouvelle génération sera présentée à l’occasion de l’ouverture du salon automobile de Genève le 5 mars prochain.

Mais en attendant, le constructeur coréen dévoile une première image teaser ou on découvre un SUV largement modifié par rapport à l’actuelle génération. En effet, le nouveau Sorento semble plus carré et plus agressif tout en adoptant la nouvelle calandre de Kia « Tiger Nose ».

Techniquement, le nouveau SUV coréen reposera sur une inédite plateforme du groupe et proposera pour la première fois la motorisation hybride. Kia annonce également une révolution en termes d’aides à la conduite. Rendez-vous dans un mois pour découvrir le nouveau Sorento.