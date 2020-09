La future Renault Mégane devrait disposer d’une variante crossover

Dans le but d’optimiser ses profits, le nouveau directeur général du losange Luca de Meo, souhaite décliner la nouvelle génération de la berline compacte Renault Mégane en variante crossover.

Luca de Meo, fraichement nommé directeur général de Renault semble déjà bousculer les choses par ses prises de décisions. La dernière en date concerne sa nouvelle priorité de relancer le losange sur le segment des compacts estimant que la marque est trop dépendante des Clio et Captur.

Le patron de Renault souhaite ainsi rediriger l’intérêt du constructeur sur le marché des véhicules compacts qui est le segment le plus porteur en Europe. Luca de Meo veut ainsi prendre exemple sur le groupe PSA qui rencontre un beau succès avec les compacts de Peugeot.

Dans cet optique le DG veut une variante surélevée de la future Mégane c’est ce qu’affirme une source de Reuters : « Luca de Meo veut développer des carrosseries un peu différentes pour rajouter de la valeur ». Et cette source précise : « les discussions battent encore leur plein et ça bouge beaucoup, mais à côté de la version berline classique, on s’oriente clairement vers une version crossover ». Affaire à suivre.