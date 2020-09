Volkswagen dévoile l’ID.4

Comme prévu, le constructeur allemand nous dévoile la deuxième voiture de la famille électrique ID. Après la citadine ID.3, voici donc le SUV Volkswagen ID.4 qui fait ses débuts avec un moteur électrique de 204 ch et une batterie de 77 kWh.

Le constructeur allemand dévoile enfin le second véhicule de la famille électrique Volkswagen ID. Après la citadine ID.3, la firme nous présente le SUV ID.4. Ce dernier qui mesure 4,58 mètres de long adopte un habitacle sobre et minimaliste à l’instar de l’ID.3 avec un petit tableau de bord au module multimédia central de 10 ou 12 pouces. Le conducteur pourra utiliser l’écran tactile ou alors utiliser les commandes vocales via l’application « Hey ID ». Le volume de coffre est affiché à 543 litres et peut aller jusqu’à 1575 litres une fois la banquette arrière rabattue.

Sous le capot, la nouvelle ID.4 débutera sa commercialisation par un moteur électrique synchrone de 150 kW qui entraine les roues arrière. La puissance développée par ce moteur est de 204 ch et 310 Nm de couple. L’ID.4 recevra l’année prochaine d’autres variantes à quatre roues motrices avec deux moteurs – un sur l’essieu avant et l’autre sur l’essieu arrière.

Basée sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, la Volkswagen ID.4 débutera avec une batterie d’une capacité de 77 kWh pour une autonomie pouvant atteindre 520 km. Pour gagner en autonomie de ses batteries, le SUV est doté d’une technologie à une pédale qui optimise la récupération au freinage.