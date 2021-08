La Mazda 2 reçoit un nouveau restylage

Le constructeur nippon lance le restylage de sa Mazda 2. La citadine reçoit un coup de frais avec des améliorations techniques et sécurité.

La Mazda 2 qui a déjà reçu un lifting pour le millésime 2020, reçoit quelques nouvelles modifications pour le millésime 2022 avec notamment des améliorations techniques et de sécurité plus accrues. Avec ces améliorations, la citadine ira gratter des parts de marché avec une concurrence féroce.

Ce restylage apporte à la Mazda 2 une finition Homura Special Edition et de deux nouvelles couleurs de carrosserie. Cette finition se distingue par des rétroviseurs extérieurs en noir brillant et aux jantes de 16 pouces au dessin inédit en ce qui concerne l’extérieur. L’intérieur quant à lui adopte des sièges et contre-portes noirs avec des coutures contrastées en rouge sur les sièges. A noter également la possibilité d’opter pour deux nouvelles teintes de carrosserie avec le Platinum Quartz ou le Deep Crimson.

Sous le capot on retrouve l’unique bloc 4 cylindres 1.5 atmosphérique, la Mazda 2 propose 3 niveaux de puissance : 75, 90 et 115 ch.