Le constructeur chinois Nio envisagerait de créer une marque généraliste

Le constructeur automobile chinois Nio, spécialisé dans le haut de gamme songerait à créer une nouvelle marque à vocation généraliste pour concurrencer les marques internationales.

Nio, marque chinoise spécialisée dans les véhicules électriques haut de gamme, et créée en 2014 par le milliardaire William Li, songerait à se diversifier et ceci en créant une marque généraliste tout en gardant ses activités de premium à l’instar de Toyota et Lexus.

La nouvelle marque prévue par Nio entend « proposer de meilleurs produits et services que Tesla, à un coût inférieur ». Avec cette future marque, Nio s’étendre sur d’autres marchés internationaux.