La nouvelle DS4 sera dévoilée le 03 février prochain

Le constructeur premium du groupe Stellantis, vient d’officialiser la date de présentation de sa nouvelle compacte DS4. Ça sera pour le 03 février prochain.

DS, constructeur haut de gamme du groupe Stellantis continue l’élargissement et la diversification de sa gamme en préparant la présentation d’une nouvelle compacte. Après la DS7 Crossback en 2017, la DS3 Crossback en 2018, et la DS9 l’année dernière, le constructeur lèvera le voile sur la DS4 ce 3 février.

Les attentes du constructeur sont énormes puisque la DS4 ira se positionner sur le segment le plus porteur en Europe, et permettra à la marque de proposer un modèle plus grand que la DS3 Crossback et moins grand que le SUV DS7 Crossback.

La nouvelle DS4 sera inspirée du concept Aero Sport Lounge, présenté l’année dernière et avec une évolution du design importante. La compacte inaugurera également de nouvelles technologies au sein du groupe PSA. Rendez-vous donc le 03 février pour découvrir cette nouveauté.