La police américaine s’équipera en Ford F-150 Lightning électrique

La marque à l’ovale bleue vient de dévoiler son dernier véhicule destiné à la police basé sur son célèbre pick-up Ford F-150 Lighting Pro EV. Pour être adéquat à la Police, le véhicule a reçu bon nombres de modifications.

La police américaine va recevoir des exemplaires du pick-up Ford F-150. Avant sa livraison le pick-up de Ford, gagne un pare-buffle sur le bouclier avant, des feux à LED montés sur le toit, ainsi qu’une livrée appropriée avec le monogramme « All-Electric Police Special Service Vehicle ».

Cette édition spéciale Police du F-150, reçoit côté habitacle, des sièges recouverts de tissu résistants, et modifiés pour faciliter l’entrée et sortie du véhicule des agents de la Police. Les sièges arrières reçoivent quant à eux un revêtement en vinyle plus facile à nettoyer. Outre l’écran de 12 pouce et un écran tactile d’info-divertissement SYNC4 de 12 pouces le véhicule reçoit un emplacement pour installer des équipements de police.

Pour Ford, le F-150 Lightning Pro SSV est conçu « pour répondre aux besoins spécialisés des forces de l’ordre, en dehors des situations de poursuite, comme l’assistance sur les lieux d’un accident ou d’un crime, ou donner pour donner aux brigades la possibilité de tracter un bateau ou une remorque ».